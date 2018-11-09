Президент Польши Анджей Дуда попросил украинского коллегу Петра Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят.

«Я попросил Президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят и в другие вопросы», - приводит слова Дуды Польское радио.

Комментируя проблему вокруг каменных фигур львов на Мемориале львовских орлят, Дуда отметил, это очень тяжелая тема, связанная с «бывшими польско-украинском боями (речь идет о польско-украинской войне 1918-1919 гг., - ред.) и Кладбищем орлят во Львове».

«В последнее время это очень тяжелые темы. Я неоднократно обращался по этим вопросам, ибо их есть целый ряд, к Президенту Порошенко. Я разговаривал с ним и просил его вмешаться в эти дела. К сожалению, как вы видите, пока этой реакции нет», - сказал Дуда.

Он считает, что это связано также с внутренними политическими проблемами в Украине.

«Насколько мне известно, власти Львова имеет другие политические взгляды, чем президент, а потому есть проблемы в понимании. Есть много трудных вопросов, которые нас беспокоят, но мы будем их реализовывать. Это нелегкое дело. Мы постоянно делаем усилия, но, как вы видите, не все удается», - сказал президент Польши.

Напомним, 25 октября депутаты Львовского облсовета приняли заявление с требованием демонтировать скульптуры львов на Лычаковском кладбище во избежание провокаций. При этом депутаты настаивали на проведении правоохранительными органами расследования появления этих скульптур на кладбище. Посольство Польши в Украине заявило протест в МИД Украины по поводу этого заявления Львовского облсовета. Глава МИД Польши Чапутович подчеркивал, что Лычаковские львы имеют огромное символическое значение для Польши.

Львы были возвращены на кладбище в декабре 2015 года по инициативе министерства культуры Польши, без согласования с украинской стороной. Чтобы избежать обострения ситуации, скульптуры не демонтировали, а закрыли деревянными щитами.