Обуховский районный суд Киевской области приговорил Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил Светлану Сапатинскую – сестру убитой в декабре 2017 года правозащитницы Ирины Ноздровской, к 7 годам лишения свободы и лишению права вождения транспортными средствами на 3 года.

Об этом сообщила дочь Ноздровской Анастасия.

«7 лет без права на амнистию. Доброй дороги в ад тебе, потому что белого света ты больше не увидишь», - написала она в Facebook.

Напомним, смертельная авария произошла 30 сентября 2015 в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда.

Дело об убийстве вела Ирина Ноздровская, которая добилась того, чтобы за два года Россошанскому продлили меру пресечения по делу гибели сестры. После смертельной аварии Россошанский оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но Апелляционный суд этот приговор отменил и вернул дело в суд первой инстанции.

Ноздровская пропала 29 декабря 2017. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.