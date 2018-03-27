Прокуратура Киевской области официально заявляет, что расследование ДТП с участием Дмитрия Россошанского и убийство Ирины Ноздровской находится на постоянном контроле у ​​руководства ведомства, а любые попытки отдельных граждан, которые хотят пропиариться на горе пострадавших, сойдут на нет. Соответствующее заявление распространила пресс-служба надзорного ведомства.

«В последнее время отдельные граждане, которые пиарятся на горе семьи погибшей Ноздровской, вводят в заблуждение общество своими безосновательными и необоснованными акциями. Прокуратура Киевской области призывает не делать пиар на горе пострадавших», - говорится в нем.

Прокуратура регулярно осуществляет встречи со сторонами процесса и делает все возможное в рамках законодательства.

В пресс-службе сообщили, что «неизвестные лица, не являющиеся сторонами по уголовным производствам, а потому не имеют доступ к материалам ни в деле ДТП с участием Россошанского, ни в деле об убийстве Ноздровской, пытались врываться в помещения правоохранительных органов».

Именно благодаря принципиальной позиции прокуратуры Киевской области Россошанского признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором Обуховского районного суда Киевской области, пострадавшие подали апелляционную жалобу, по результатам которой указанный приговор отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Во время очередного судебного заседания 14 марта в качестве свидетеля был допрошен эксперт КОБС, который предоставил показания, что визуально определить, находился ли человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, без назначения судебно-медицинской экспертизы, невозможно.

Также во время досудебного расследования проводились 2 экспертизы на содержание наркотических и алкогольных веществ у ДРоссошанского, которые указали на отсутствие этого состояния у последнего.

Кроме этого, по ходатайству прокуратуры подозреваемому в убийстве Ноздровской продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца, несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

«Таким образом, прокуратура Киевской области для объективного, полного и всестороннего установления обстоятельств осуществляет все возможное и не требует пиара посторонних лиц. Кроме того, Ноздровская лично выражала благодарность прокуратуре Киевской области за принципиальную и законную позицию», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.