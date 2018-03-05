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Подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому продлили арест до 1 мая. Об этом сообщила адвокат семьи Ноздровской Тамила Ульянова.

«В пятницу, 2 марта, был продлен Юрию Россошанскому арест до 1 мая Шевченковским районным судом», - рассказала она.

Адвокат отметила, что такое решение суд принял в связи с необходимостью следствию дополнительного времени.

«Сейчас мы дело изучаем, сроки продлили для того, чтобы следствие продолжало работу. Нужно дополнительно проводить следственные действия, экспертизы, а следствие не укладывалось в предыдущие сроки», - отметила Ульянова, сообщает Укринформ.

Адвокат также выразила надежду, что по состоянию на май дело об убийстве правозащитницы Ноздровской уже будет передано в суд и начнутся судебные заседания.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.
ForUm

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