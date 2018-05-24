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По ходатайству прокуратуры Киевской области срок содержания под стражей подсудимому Дмитрию Россошанскому по делу о смертельном ДТП продлен на два месяца.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По настойчивой позиции прокуратуры области подсудимый Дмитрий Россошанский будет находиться за решеткой», - говорится в сообщении.

В сентябре 2015 года в селе Демидов Вышгородского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором Россошанский на своей машине сбил насмерть 26-летнюю девушку.

Его отца, Юрия Россошанского, подозревают в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Ноздровская пропала 29 декабря 2017. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.

 
ForUm

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