Результаты экспертизы обнаружили ДНК подозреваемого Юрия Россошанского на теле убитой юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на брифинге, перелает 112 Украина.

«Буквально вчера были получены результаты первых экспертиз. Первые результаты уже есть, и вчера они уже находились в суде. Результаты проведения экспертизы ДНК – на потерпевшей были обнаружены частицы, которые принадлежат подозреваемому. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия и допросы», - заявил Аброськин.

Он добавил, что всего было назначено более 70 экспертиз, осмотр проводился 3 судебно-медицинскими экспертами.

«Их (экспертиз, - ред.) назначено более 70, отбирались образцы, в это же время проводилось вскрытие трупа потерпевшей. Мы получили дополнительные данные от комиссионного исследования ее трупа. Осмотр проводился 3 судебно-медицинскими экспертами», - заявил Аброськин.

Напомним, 9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.

Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.