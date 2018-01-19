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Адвокаты семьи убитой Ирины Ноздровской подали заявление об угрозах убийством ее дочери Анастасии.

Об этом сообщила адвокат Марина Ткаченко, передает Укринформ.

«В отношении Анастасии высказывались в социальной сети Facebook неустановленным лицом угрозы. По данному факту обратились в Нацполицию в Киевской области с заявлением об уголовном правонарушении по статье «угроза убийством», - сказала она.

Ткаченко также отметила, что до сих пор не решен вопрос о доступе адвокатов семьи Ноздровской к материалам дела в полном объеме.

«К сожалению, пока в этом вопросе ничего не изменилось, но мы подали ходатайство уже в Главное управление Киевской области, к следователю, и нам обещают предоставить еще один массив для ознакомления», - рассказала Ткаченко.

Ранее сообщалось, что адвокаты семьи публично заявили о психологическом давлении на них и преследовании.

Кроме того, допуск к материалам дела об убийстве Ноздровской защитникам предоставили в очень ограниченном объеме.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
ForUm

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