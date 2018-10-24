Государственный Ощадный банк содействует расследованию хищения 20 млн долларов родственниками народного депутата Станислава Березкина («Воля народа») и менеджментом банка в деле по кредиту ЧАО «Креатив».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте учреждения.



«В рамках следствия детективы НАБУ получили заключения независимых экспертов, а именно Государственной аудиторской службы Украины, которыми установлено отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, которые являются предметом досудебного расследования. В течение последних четырех лет Ощадбанк регулярно проходит проверки международных аудиторов и регулятора. Их результаты являются банковской тайной, однако в этом контексте должны отметить, что по результатам последней проверки регулятором мер воздействия к банку и его сотрудникам применено не было», - подчеркнули в пресс-службе.

В Ощадбанке заверили, что с 2015 года проводят активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы «Креатив».

«В общем банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности из группы компаний «Креатив» и их поручителей - физических лиц Березкина Н. и Давыдова Ю. Получено 11 судебных решений о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка и таких, которые вступили в законную силу, на общую сумму 212,7 млн долл. США, 12,7 млн евро и 255 млн грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк». По делу о хищении задержан сын народного депутата. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения.