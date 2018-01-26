В расследовании убийства правозащитницы Ирины Ноздровской есть определенные продвижения и неопровержимые доказательства. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью газете Сегодня.

Отвечая на вопрос, верит ли он сам в нынешнюю версию, что убил Ирину отец осужденного убийцы ее сестры, Юрий Луценко отметил, что тому есть много доказательств.

«Я — инженер электронной техники по образованию. Верю в научные факты. Один из фактов в том, что под ногтями убитой на правой руке были следы ДНК другой личности. И эти следы совпадают с ДНК нынешнего подозреваемого. А у него на лбу следы, идентичные тем, которые оставлены ногтями человеческой руки. Факт второй — найден нож, по сути, садовая заточка, на котором есть следы ДНК жертвы. Кроме того, есть ряд свидетельских показаний, и сам подозреваемый рассказал и показал все, что произошло — когда и где. Сейчас мы ждем ответа экспертизы на вопрос, можно ли считать найденный пепел остатками сожженной одежды жертвы. Также разыскиваем следы крови по пути следования подозреваемого с жертвой, указанного им, хотя экспертиза говорит, что кровь в основном пошла внутрь ее тела. Но мы все же ищем», – отметил Луценко.

По его словам, в деле есть некоторые неясности. И в частности, для него лично остается вопросом, был ли убийца один. Сейчас следствие разрабатывает и эту вторую версию, о которой ранее уже намекал Антон Геращенко.

«Неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп одному. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более что под другими ногтями погибшей есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем», – рассказал генпрокурор.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.