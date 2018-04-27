также в разделеОбщество
У бывшего бойца «Правого сектора» изъяли арсенал оружия
Аварийный ремонт на трассе Киев-Одесса завершили досрочно 9
Труба утвердил состав Совета общественного контроля ГБР 11
ГПУ объяснила, с чем связаны обыски в николаевских портах 29
НАБУ опубликовало видео получения взятки сотрудником СБУ 16
Суд по Бубенчику снова перенесли 14
Задержанный на взятке сотрудник СБУ арестован на 2 месяца 23
В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность 17
Аваков: Бочковский не будет восстановлен 42
Руководитель «верховного суда ДНР» получил 12 лет тюрьмы 30
В РФ заговорили о возможном крупном обмене пленными на Донбассе 60
Ефремову продлили арест до 24 июня 24
В ВСУ начнут внедрять национальные боевые традиции 35
Суд обязал Нацполицию начать уголовное расследование против Корчинского 36
В Одесской области задержали бывшего боевика 23
На Донетчине создадут бригаду территориальной обороны 62
Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева 73
День пограничника в Украине будут отмечать 30 апреля 52

Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря 2017. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги