Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года», - говорится в сообщении.
Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря 2017. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.
9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.
Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.
Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.
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