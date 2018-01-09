Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что согласен с предъявленным ему подозрением. Об этом он заявил во время заседания в Вышгородском районном суде Киевской области, передает 112 Украина.

«С подозрением согласен. С содержанием под стражей – нет», – сказал он.

Прокуроры просят суд взять Россошанского под стражу без права освобождения под залог. Сторона обвинения считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей и препятствовать проведению уголовного производства.

Напомним, Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

СМИ сразу сообщили, что преступление совершил именно Юрий Россошанский (отец Дмитрия Россошанского – водителя, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской – Светлану Сапатинскую). Однако защита семьи Ирины Ноздровской ставит под сомнение эту версию следствия, поскольку Дмитрий Россошанский мог попасть под амнистию.

8 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В тот же день ему было объявлено о подозрении.