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Защита Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской, заявляет, что он оговорил себя.

Сегодня коллегия судей Апелляционного суда Киевской области приняла решение оставить Россошанского под стражей до 8 марта, отклонив жалобу защиты на арест, сообщает Радио Свобода.

Россошанский участвовал в заседании через видеосвязь из СИЗО.

У него также появился новый защитник Алексей Цыбенко, который заявил, что Россошанский оговорил себя. Сам подозреваемый на заседании это заявление не стал комментировать.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 
ForUm

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