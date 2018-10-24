Полиция задержала подозреваемого в ограблении начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.

Об этом сам Горбатюк сообщил Українським Новинам.

По его словам, сейчас он находится под арестом.

Горбатюк сообщил, что его задержали около 10 дней назад после очередной кражи.

Он отметил, что ему вернули похищенное служебное удостоверение.

Задержанный Ярослав Голик 1995 года рождения.

Также Горбатюк сообщил, что так как ему вернули удостоверение, он избежал выговора, который ему могли дать по результатам служебного расследования.

Напомним, в сентябре неизвестные обокрали Горбатюка в Киеве, когда он играл с коллегами в футбол.