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Подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Такое решение вынес Вышгородский районный суд Киевской области, передает 112 Украина.

«Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога», - сказал судья.

Срок действия постановления – до 8 марта 2018 включительно.

«Постановление может быть обжаловано в течение 5 суток», – отметил судья.

Напомним, Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

8 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В тот же день ему было объявлено о подозрении.

Юрий Россошанский согласился с предъявленным ему подозрением. 
ForUm

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