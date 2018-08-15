Обвинительный акт в отношении Юрия Россошанського, который обвиняется в убийстве Ирины Ноздровской по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенные с особой жестокостью) УК Украины, направлен в суд сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Россошанского задержали в начале января текущего года, по подозрению в убийстве правозащитницы. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного ему подозрения.
Прокуратура Киевской области изменила подозрение Россошанскому на п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры мужчина во время досудебного расследования находился под стражей.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря 2017. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.
9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.
Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.
Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.
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