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Обвинительный акт в отношении Юрия Россошанського, который обвиняется в убийстве Ирины Ноздровской по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенные с особой жестокостью) УК Украины, направлен в суд сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Россошанского задержали в начале января текущего года, по подозрению в убийстве правозащитницы. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного ему подозрения.

Прокуратура Киевской области изменила подозрение Россошанскому на п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры мужчина во время досудебного расследования находился под стражей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря 2017. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Защита Россошанского заявляет, что он оговорил себя.
ForUm

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