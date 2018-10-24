Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк». По делу о хищении задержан сын народного депутата. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения.

Тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут увеличиться с 1 декабря на 16%.

В рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%.

93 отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины «Холодный Яр» получила на вооружение вездеходы UTV для перевозки боевых модулей «Стугна».

Двух граждан РФ задержали по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки в лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Языковые квоты могут распространить на печатные средства массовой информации.

Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в столице вступило в силу.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в Киеве сообщил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева. Во время собеседования ни один из членов российской делегации, прибывших на заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, не сообщил о посещении оккупированного Крыма, поэтому у пограничников не было аргументов не пропустить их в Украину, пояснили в Госпогранслужбе.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что цена на газ в текущем отопительном сезоне повышаться больше не будет.

Администрация Дональда Трампа категорически осуждает закладки взрывных устройств и отправки подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале этого года составил 3,8% при плановом показателе 3%.