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93 отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины «Холодный Яр» получила на вооружение вездеходы UTV для перевозки боевых модулей «Стугна», сообщает пресс-служба бригады.

UTV расшифровывается как Utility Task Vehicle. В переводе - «авто для вспомогательных нужд». Это двухместный вездеход, оборудованный мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы.

«Главное преимущество UTV - это высокая проходимость и возможность быстрого перемещения противотанковых комплексов в любую точку по абсолютному бездорожью. Машина не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа», - отметил командир батареи противотанковых управляемых ракет с позывным «Серафим».

Он отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневренные автомобили - ТПК (транспортер переднего края), на которых бойцы перевозили противотанковое оружие. «А сейчас этот морально устаревший транспорт мы заменяем на более современный», - резюмировал «Серафим».
ForUm

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