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Администрация Дональда Трампа категорически осуждает закладки взрывных устройств и отправки подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает Укринформ.

«Мы осуждаем попытки насильственных нападений, которые недавно были направлены против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных деятелей», - отмечается в официальном заявлении.

В Белом доме назвали это «гнусными актами терроризма», пообещав привлечь к ответственности всех причастных.

Сейчас Секретная служба США и другие правоохранительные органы проводят расследование в связи с обнаруженной угрозой и «будет принимать все необходимые меры для защиты всех, кто пострадал от этих трусов», подчеркнули в администрации президента США.

Напомним, во вторник была обнаружена бомба в доме экс-президента Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка, кроме того, в среду перехвачены подозрительные пакеты, адресованные Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.

Накануне в доме известного финансиста Джорджа Сороса в Нью-Йорке также было найдено подозрительное взрывное устройство.
ForUm

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