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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения $20 миллионов «Ощадбанка».

Об этом глава САП сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня с целью привлечения к уголовной ответственности всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено генеральному прокурору Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины», – написал он.

Напомним, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины расследует уголовное производство по факту хищения 20 миллионами долларов «Ощадбанка», организованное народным депутатом из группы «Воля народа» Станиславом Березкиным. и приведенное в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

В рамках расследования этого дела детективы НАБУ задержали 10 человек и сообщили им о подозрении. Среди задержанных – сын нардепа.
ForUm

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