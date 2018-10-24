Во время собеседования ни один из членов российской делегации, прибывших на заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, не указал о посещении оккупированного Крыма, поэтому у пограничников не было аргументов не пропустить их в Украину.

Об этом заявил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян, передает Укринформ.

«В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров. Мы проводили с ними так называемый контроль второй линии, на которой было собеседование с ними, в частности относительно посещения ими оккупированного полуострова. На собеседовании они, все как один, сообщали, что в Крым не ездили, и вообще там никогда не были», - сказал Слободян.

Он уточнил, что собеседование было проведено со всеми представителями РФ, которые приехали на заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Слободян также отметил, что решение о выдворении из Украины принимают Национальная полиция и Миграционная служба. «Со своей стороны, в пределах предоставленных нам полномочий будем соответственно действовать при пересечении ими границы на выезд», - добавил он.

Как сообщал ForUm, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу

российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со вчерашнего дня проходила под Киевом, и вызвал полицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации.

Правоохранителям нардеп объяснил, что российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулев, который в прошлом году посещал Крым. «С точки зрения украинского законодательства он совершил правонарушение и на нашей территории он является преступником. И я вас официально информирую, что в этом отеле есть по крайней мере один правонарушитель. Наши доказательства взяты из официальных сайтов Азово-Черноморского управления по вопросам рыболовства», - заявил Чубаров.

По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы, но улик против них пока нет.

После этого в заседании был объявлен перерыв.

Накануне, во вторник, в гостинице ONOVO Dendra Hotel на Бориспольском шоссе открылась 30-я сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.