По делу о хищении средств из «Ощадбанка» правоохранителями задержан сын народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не называя имена фигурантов дела.

Отмечается, что в настоящее время всего задержаны 10 человек.

Среди них два действующих и один бывший сотрудник банка, в том числе заместитель председателя правления банка, который готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика. Их действия прокурорами квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Также о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины сообщено оценщику, которая предоставил оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.

Кроме того, сообщения о подозрении вручены бывшим руководителям - главному бухгалтеру и сотрудникам предприятий группы «Креатив» (5 человек), которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка осуществили подделку ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму.

Также задержан и сын действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (в то время) приобрел корпоративные права ОАО «Черноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

Всем указанным лицам инкриминируется действия, предусмотренные ч.5 ст.191 (отдельным как пособничество в совершении указанного преступления), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины.

Прокурорами САП внесены в суд соответствующие ходатайства по всем подозреваемым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн в зависимости от роли каждого из участников.

Напомним, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины расследует уголовное производство по факту хищения 20 миллионами долларов «Ощадбанка», организованное народным депутатом Украины и приведенное в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате из группы «Воля народа» Станиславе Березкине.

В рамках расследования этого дела детективы НАБУ задержали 10 человек и сообщили им о подозрении.