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Тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут увеличиться с 1 декабря на 16%.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Укринформ.

«Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение будет составлять 16%», - сказал Рева.

 Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.
ForUm

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