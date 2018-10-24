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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что цена на газ в текущем отопительном сезоне повышаться больше не будет. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«В этом отопительном сезоне цена на газ повышаться не будет. А наша программа субсидий позволяет защитить всех тех, кто в этом нуждается», – сказал Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

В то же время Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением цен на газ.

 
ForUm

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