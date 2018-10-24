Вчера, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Сбербанк», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Так, среди подозреваемых - два действующих и один бывший сотрудник «Ощадбанка» (100% акций принадлежат государству).

В частности, речь идет о:

- бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»);

- бывшем начальнике управления проектного финансирования «Ощадбанка» (уволился из госбанка в 2015 году);

- бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования госбанка (сейчас - руководительница обозначенного управления банка).

Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 УК Украины.

По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

В результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» фактически вывели 20 млн долл. США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов банка (убыткам) на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведенное в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 миллионами долларов «Ощадбанка».

По данным СМИ, речь идет о народном депутате из группы «Воля народа» Станиславе Березкине.