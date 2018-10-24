Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в Киеве сообщил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева, сообщает Крым.Реалии.

«Я вас призываю прекратить эту деятельность. Здесь сидит преступник, который въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником… Я не могу 5 лет посетить Крым. Они убивают, похищают наших детей. У нас более 70 человек (политузников. – Ред.) сидят в российских тюрьмах. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище», – заявил Чубаров в ходе заседания рыбкомиссии.

В свою очередь также посетивший заседание рыбкомиссии нардеп Сергей Высоцкий сообщил, что усилиями парламентариев «заседание комиссии сорвано».

«Заехал на «рыбную комиссию». Здесь есть еще Рефат Чубаров. Это позор. Председатель «российской делегации» представитель рыбхоза России Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь. И это не мешает нашим представителям сидеть за одним столом с этим человеком. Сейчас нашими усилиями заседание комиссии сорвано. Требуем от всех государственных органов отозвать своих представителей в ней и прекратить этот позор», – написал он в своей странице в Фейсбуке.

Ранее в Киеве началось заседание 30-й сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. По мнению Чубарова, таким образом происходит «гибридное размывание суверенитета Украины».