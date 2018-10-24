Двух граждан РФ задержали во вторник, 23 октября, по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки в лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне, сообщает DW.

Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела. Двое предполагаемых хакеров, в дополнение к лаборатории WADA, планировали хакерские атаки на ряд других учреждений.

Напомним, 4 октября Нидерланды рассказали о четверых высланных в апреле сотрудниках ГРУ, которые планировали атаковать ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия).

Также разведка Нидерландов обвинила ГРУ в попытке украсть информацию из международного расследования крушения рейса малайзийских авиалиний МН17.

Ранее МИД Великобритании обвинил ГРУ Российской Федерации в организации «неизбирательных и безрассудных» кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта. Позже Минюст США обвинил сотрудников Главного разведывательного управления РФ в проведении кибератак на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии.

Кроме того, Министерство иностранных дел Канады вслед за союзниками предъявило обвинения России в совершении киберпреступлений.

Германия также обвинила РФ в осуществлении ряда масштабных кибератак в последние годы.