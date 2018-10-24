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Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале этого года составил 3,8% при плановом показателе 3%.

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, презентуя итоги работы Кабмина за 9 месяцев 2018 года, сообщает УНИАН.

«У нас во втором квартале рост ВВП составил 3,8% при плане 3%. Это означает, что в номинале мы за 2017 и 2018 годы произведем товаров и услуг конечного потребления на триллион гривен больше, чем за аналогичный период», - сказал он.

Премьер добавил, что за девять месяцев этого года доходы государственного бюджета составили 674,8 млрд грн, что на 89 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доходы местных бюджетов, без трансфертов из госбюджета, составили 188,3 млрд грн, а сами трансферты из госбюджета в местные бюджеты - 225,8 млрд грн.

Напомним, рост реального ВВП во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году до 4%.
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