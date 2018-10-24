Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в столице вступило в силу.
Соответствующий документ 24 октября опубликован в коммунальной газете «Крещатик».
Согласно решению, запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых. Но он не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.
Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября Киевсовет одобрил решение, которое предусматривает запрет продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00.
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