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Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в столице вступило в силу.

Соответствующий документ 24 октября опубликован в коммунальной газете «Крещатик».

Согласно решению, запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых. Но он не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября Киевсовет одобрил решение, которое предусматривает запрет продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. 
ForUm

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