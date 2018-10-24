В посылках, адресованных бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон и бывшему президенту Бараку Обаме, обнаружены подозрительные предметы. Предположительно, это взрывчатые устройства, следует из сообщений Секретной службы США, передает Русская служба ВВС.

«В ходе стандартного досмотра почты было установлено, что в посылках, предположительно, содержатся взрывчатые вещества, и они были изъяты», - говорится в сообщении службы.

Ведомство также информирует о начале федерального расследования.

Накануне сообщалось, что в почтовом ящике загородного дома миллиардера Джорджа Сороса в пригороде Нью-Йорка была обнаружена бомба.

Клинтон была кандидатом на пост президента США на выборах 2016 года. Ее супруг Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.