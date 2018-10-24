В рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%.

Об этом говорится в статье «Экономической правды».

По информации собеседника издания, знакомого с позицией МВФ, программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что вырасти цена, по договоренностям, должна еще на 40%.

«Рыночная цена» рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

Если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. У Украины есть год на это.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет.

По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной следующего года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.