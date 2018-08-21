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Российская сторона отклонила предложение Украины обсудить в Минске инициативу украинской стороны о передаче 36 россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинского режиссера Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, так как «он имеет гражданство и России, и Украины». Сегодня  исполняется 100 дней с начала голодовки Сенцова.

Прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения по делу о госизмене Виктора Януковича, предлагает создать специальное подразделение для задержания экс-президента на территории России. Он объяснил, почему для Януковича просит 15 лет тюрьмы, а не пожизненное.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятия санкций, введенных в адрес РФ, если российская власть предпримет меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и Украине.

Через два года всех школьников проверят на знание математики: тестирование по этому предмету станет обязательным.   

Злоумышленником, который вчера возле мэрии Харькова из огнестрельного оружия ранил охранника и убил полицейского, оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков.  Полиция Харькова подтвердила убийство его жены.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда принял решение, которым отказал в открытии производства по делу по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о признании противоправным и отмене решения о наложении дисциплинарного взыскания на главу САП Назара Холодницкого.

Борис Герман, которого подозревают в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, пошел на сделку со следствием.

К украинской коррупции причастны компании из 23 стран, сообщили в НАБУ.

Власти Винницкой области вышли с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдову как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан. 
ForUm

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