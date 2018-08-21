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Через два года всех школьников проверят на знание математики: тестирование по этому предмету станет обязательным. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает «ТСН».

Причина этого решения - плохие результаты нынешнего ВНО и неутешительная динамика последних лет.

Напомним, что ранее свою обеспокоенность пробелами учащихся в математике даже выразил глава МИД Павел Климкин.

Он раскритиковал плохую подготовку школьников в соцсети: «Это же тотальная катастрофа! О каких перспективах развития украинского ІТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем? Мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни». 

 
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