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Российская сторона отклонила предложение Украины обсудить в Минске инициативу украинской стороны о передаче 36 россиян в обмен на политзаключенных Кремля.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам двухдневных переговоров рабочих групп ТКГ.

«Российская сторона и омбудсвумен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля», - написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ о 22 осужденных за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, которые написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в Россию в обмен на украинцев, незаконно находящихся в российских тюрьмах.

Как сообщал ForUm, уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова получила 22 заявления заключенных на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

У Порошенко заявили о готовности помиловать этих граждан.
ForUm

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