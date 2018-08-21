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Обвинение просит о 15 годах заключения для экс-президента Виктора Януковича, а не о пожизненном, так как на момент совершения преступления в украинском законодательстве не была прописана соответствующая норма.

Об этом в интервью Громадському заявил прокурор Руслан Кравченко.

«Во-первых, как представитель стороны обвинения считаю, что этот обвиняемый за свои преступления заслуживает максимальное наказание. В Украине это пожизненное заключение. Когда он был президентом, у нас за статью 110 Уголовного кодекса была максимальная мера наказания – 15 лет. Это по состоянию на 1 марта 2014 года, дата совершения преступления. Однако позже внесли изменения, и у нас появилась максимальная мера наказания – пожизненно», - пояснил прокурор.

Он уточнил, что закон не имеет обратной силы, «а значит, мы не имеем права просить пожизненное заключение, потому что днем ​​совершения преступления сторона обвинения считает 1 марта 2014».

«Если бы было возможно пожизненное, из моих уст или (другого прокурора в этом деле, - ред.) Максима Крыма прозвучало бы – пожизненное», - подчеркнул Кравченко.

Как сообщал ForUm, прокуратура просит суд приговорить бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к 15 годам лишения свободы.
ForUm

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