Обмен украинского режиссера Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Что касается Сенцова, (Дмитрия) Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России – так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию», - сказала Москалькова, передает Интерфакс.

«Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму», - добавила она. По мнению уполномоченного, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют паспорта», - отметила Москалькова. Поэтому в соглашении должно быть оговорено, что эти люди признаются гражданами и одного, и другого государства, и к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека, добавила она.

«Мне кажется, что надо предоставить этим гражданам право выбрать себе гражданство и отказаться от второго. Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства», - сказала Москалькова.

Омбудсмен РФ выразила надежду на то, что в результате переговоров МИДов двух стран и других компетентных органов решение будет найдено.

Напомним, сегодня, 21 августа, исполняется 100 дней с начала голодовки незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

14 мая он объявил о начале бессрочной голодовки и намерен продолжать ее даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи Сенцов назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

В администрации президента РФ заявили, что для начала процедуры помилования Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чинокв сообщил, что украинец не будет просить о помиловании.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова получила 22 заявления заключенных на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.