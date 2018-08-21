В период с 20 по 21 июля стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС в Украине продолжила рост.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

На АЗК SOCAR бензины и дизтопливо подорожали на 60 коп./л до : А-92 - 31,39 грн/л, А-95 - 32,39 грн/л, А-95 Премиум - 33,39 грн/л, ДТ – 29,89 грн/л, ДТ Премиум – 30,89 грн/л. В сети АЗС Glusco цены увеличились на 45 коп./л до: А-92 – 29,55 грн/т, А-95 – 30,55 грн/л, А-95 Премиум – 31,55 грн/л, ДТ – 28,05 грн/л, ДТ Премиум – 29,15 грн/л.

Кроме того, повторно на 10-30 коп./л повысилась стоимость бензина и ДТ на столичных АЗС KLO. В регионах топливо дорожало на заправках восточной «Параллели» и одесского «Катрал ЮГ».

Напомним, в период с 17 по 20 августа цены на бензин и дизтопливо в сетях АЗС ОККО и WOG повысились на 50 коп./л.