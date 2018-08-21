также в разделеЭкономика
Минсоцполитики не собирается забирать пенсии у работающих пенсионеров 33
СМИ: Около 100 миллионов гривен Нефедов «положит в карман» благодаря своим схемам в системе ProZorro 160
В июле украинцы купили в банках рекордный за 3,5 года объем валюты 21
В НБУ объяснили причины укрепления гривни 127
У Президента поддержали прекращение железнодорожного сообщения с РФ 101
В Украине подскочили цены на бензин 60
Украина – лидер по производству меда в Европе 23
Нацбанк опустил гривню до 27,9 23
США подготовили санкции за строительство «Северного потока-2» 77
Формулу «Роттердам +» могут отменить 51
Рост экономики Украины ускорился до 3,6% 64
РФ аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму 42
В НБУ прокомментировали визит миссии МВФ 43
В Украину едет миссия МВФ 31
«Газпром» заплатит $12 миллиардов, если откажется от транзита через Украину 956
Российский Еврохим понес миллионные убытки из-за санкций Украины 59
«Нафтогаз» увеличил цену предложения на закупку газа в Украине 47
Украина нарастила экспорт яблок втрое 31

В период с 20 по 21 июля стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС в Украине продолжила рост.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

На АЗК SOCAR бензины и дизтопливо подорожали на 60 коп./л до : А-92 - 31,39 грн/л, А-95 - 32,39 грн/л, А-95 Премиум - 33,39 грн/л, ДТ – 29,89 грн/л, ДТ Премиум – 30,89 грн/л. В сети АЗС Glusco цены увеличились на 45 коп./л до: А-92 – 29,55 грн/т, А-95 – 30,55 грн/л, А-95 Премиум – 31,55 грн/л, ДТ – 28,05 грн/л, ДТ Премиум – 29,15 грн/л.

Кроме того, повторно на 10-30 коп./л повысилась стоимость бензина и ДТ на столичных АЗС KLO. В регионах топливо дорожало на заправках восточной «Параллели» и  одесского «Катрал ЮГ».

Напомним, в период с 17 по 20 августа цены на бензин и дизтопливо в сетях АЗС ОККО и WOG повысились на 50 коп./л
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги