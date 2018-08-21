Сегодня, 21 августа, исполняется 100 дней с начала голодовки незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Министерство иностранных дел Украины призвало международные организации и партнеров усилить давление на Россию для освобождения Сенцова.

«100 дней голодает Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь - наивысшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега. Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ ради спасения Олега Сенцова и освобождения украинских политзаключенных в РФ», - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.