Прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения по делу о госизмене Виктора Януковича, предлагает создать специальное подразделение для задержания экс-президента на территории России.
Об этом он заявил в интервью Громадському.
«Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его (Януковича) в Украину», - отметил Кравченко.
Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас экс-президент скрывается в России.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время