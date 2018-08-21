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Прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения по делу о госизмене Виктора Януковича, предлагает создать специальное подразделение для задержания экс-президента на территории России.

Об этом он заявил в интервью Громадському.

«Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его (Януковича) в Украину», - отметил Кравченко.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас экс-президент скрывается в России.

 
ForUm

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