Верховный Суд в составе Кассационного административного суда принял решение, которым отказал в открытии производства по делу по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о признании противоправным и отмене решения о наложении дисциплинарного взыскания на главу САП Назара Холодницкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просил признать противоправным и отменить Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 26.07.2018 года №343дп-18 «О наложении на заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого дисциплинарного взыскания» и обязать КДКП рассмотреть вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях главы САП и соответствующие материалы дисциплинарного производства.

«В решении ВС указано, что в судебном порядке подлежат обжалованию те решения КДКП, которые приняты по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор как субъект этого дисциплинарного производства, деятельность которого обжалуется. Лица, по дисциплинарной жалобе которых КДКП принимает решение в установленном законом Украины порядке, не являются субъектами дисциплинарного производства и не наделены правом на обжалование в судебном порядке решений КДКП как по результатам дисциплинарного производства, так и по результатам решения вопроса о его открытии», - говорится в сообщении.

Суд отметил, что в понимании норм Закона № 1697-VII жалобщик (НАБУ) в случае несогласия с решением КДКП, принятым по результатам рассмотрения его жалобы, может при наличии разрешения КДКП обжаловать такое решение только в Высшем совете правосудия. Из этого следует вывод, что НАБУ как лицо, подавшее жалобу в КДКП, не имеет права на обжалование решения, принятого КДКП по результатам рассмотрения такой жалобы.

Такое решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного Суда.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

26 июля комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на Холодницкого взыскания в виде выговора.

17 августа НАБУ обжаловало в Верховном суде выговор Назару Холодницкому.