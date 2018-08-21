Около 30 человек, которых детективы Национального бюро считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, - на территории Российской Федерации. Такие данные обнародованы в отчете о деятельности НАБУ за I полугодие 2018 года.

По состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них, учитывая задержание или с целью определения местонахождения, направлены запросы в другие государства. Так, весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче председателя правления АО «ХК «Энергосети», задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн.

В общем, международное направление является одним из ключевых в работе НАБУ, потому что много коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом. География этих субъектов хозяйствования пока охватывает не менее 23 стран на трех континентах. По мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места «прописки» незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, осложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл., 12,03 млн евро.

Для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, НАБУ направляет запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи. 182 запроса уже выполнено.