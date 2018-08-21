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Власти Винницкой области вышли с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдову как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза. Поэтому правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороны подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста», - заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион по результатам совещания по данному вопросу.

Самой прямой линией от столиц прибалтийских стран в Бухарест, Софию, Афины или Стамбул является путь через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайшим путем является автодорога через город Ямполь Винницкой области.

«Однако до сих пор соединение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуць на стокилометровом расстоянии – паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о политической воле Украины реализовать данный проект», - сказал Кистион.
ForUm

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