Злоумышленником, который вчера возле мэрии Харькова из огнестрельного оружия ранил охранника и убил полицейского, оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков. Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех, сообщает УНИАН.

Бех отметил, что Поярков с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком, ремонтировал автомобили. 31 мая он из-за невыплаты зарплаты уволился, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию. В день преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 21 августа СМИ сообщили о том, что жену харьковского стрелка, который напал на мэрию, нашли убитой. На теле женщины было не менее пяти огнестрельных ранений.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Он также стрелял по автомобилю Skoda, в котором находился ребенок.

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

Мужчина, открывший стрельбу, предварительно был под влиянием алкоголя.