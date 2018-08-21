Борис Герман, которого подозревают в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, пошел на сделку со следствием.

Об этом во время пресс-конференции заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками», - сказал он.

В то же время Луценко отметил, что суд еще не утвердил соглашения Германа со следствием.

«В своих показаниях господин Герман фактически подтверждает версию, которая была ему выдвинута нашим следствием, в том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины», - добавил он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника.

Герману продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.