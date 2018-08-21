Полиция Харькова подтвердила убийство жены мужчины, который в ночь на 20 августа открыл стрельбу в Харьковском городском совете. Об этом заявил глава ГУ Нацполиции Харьковской области Олег Бех на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Найдена женщина, родственница, с огнестрельными ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, которая вместе с судебным медиком увидели в помещении женщину, у которой было несколько огнестрельных ранений. Смерть наступила еще 19-го августа. У женщины были огнестрельные ранения левого глаза, челюсти, на шее и на предплечье. Она находилась мертвой возле своей кровати. В ходе осмотра места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, также станок, на котором изготовлялись патроны», - заявил Бех.

Имя погибшей - Наталья Пояркова 1976 года рождения. Она вышла замуж за харьковского стрелка Александра Пояркова в 2014 году.

В полиции отметили, что подозреваемый в убийстве злоупотреблял алкоголем, и, вероятно, убил жену, находясь «навеселе».

«Сейчас мы понимаем, что под влиянием алкоголя, стресса он застрелил свою жену. На месте найдены гильзы, которые также совпадают с гильзами, которые найдены под горсоветом. Он был опознан родственниками», - заявил Бех.

Утром 21 августа сообщили о том, что жену харьковского стрелка, который напал на мэрию, нашли убитой. На теле женщины было не менее пяти огнестрельных ранений.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Он также стрелял по автомобилю Skoda, в котором находился ребенок.

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

Мужчина, открывший стрельбу, предварительно был под влиянием алкоголя.

Злоумышленником оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков.