Органы регистрации актов гражданского состояния Германии вскоре смогут официально фиксировать третий пол в свидетельствах о рождении. В среду, 15 августа, правительство ФРГ одобрило соответствующий законопроект, о чем сообщили в министерстве юстиции Германии, пишет Deutsche Welle.

Главным нововведением одобренного правительством законопроекта станет появление графы «другой» относительно пола, которую смогут выбрать себе интерсексуалы – люди, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Графа «другой» употребляться вместе с действующими до сих пор графами «мужской пол» и «женский пол». До сих пор единственной возможностью для людей, которые не определились с полом, было не указывать пол вообще. Эта возможность сохранится и в будущем. Кроме того, согласно законопроекту, граждане смогут менять по желанию указанный ранее пол, а также свое имя.

Нововведение положительно прокомментировала министр юстиции Германии Катарина Барли. «Ни одного человека нельзя дискриминировать по его половой идентичности», - отметила Барли.

Ранее на введении этого пункта настаивал Федеральный конституционный суд ФРГ. Еще 10 октября 2017 судьи Федерального конституционного суда признали действующие до сих пор нормы по определению пола нарушением закрепленной на законодательном уровне запрета дискриминации.