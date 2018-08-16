Гражданин Беларуси, воевавший на стороне боевиков в составе батальона «Сомали», подтвердил, что там проходили службу кадровые российские офицеры.

Соответствующие показания белоруса обнародовала Служба безопасности.

Боевик подтвердил, что был отправлен на обучение в Ростовскую область РФ.

«Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры», - сказал он.

Как сообщал ForUm, суд арестовал боевика – гражданина Беларуси, который воевал на стороне террористов в составе батальона «Сомали» и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ.