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Гражданин Беларуси, воевавший на стороне боевиков в составе батальона «Сомали», подтвердил, что там проходили службу кадровые российские офицеры.

Соответствующие показания белоруса обнародовала Служба безопасности.

 

 

Боевик подтвердил, что был отправлен на обучение в Ростовскую область РФ.

«Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры», - сказал он.

Как сообщал ForUm, суд арестовал боевика – гражданина Беларуси, который воевал на стороне террористов в составе батальона «Сомали» и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ.

 
ForUm

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