Гражданин Беларуси, воевавший на стороне боевиков в составе батальона «Сомали», подтвердил, что там проходили службу кадровые российские офицеры.
Соответствующие показания белоруса обнародовала Служба безопасности.
Боевик подтвердил, что был отправлен на обучение в Ростовскую область РФ.
«Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры», - сказал он.
Как сообщал ForUm, суд арестовал боевика – гражданина Беларуси, который воевал на стороне террористов в составе батальона «Сомали» и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ.
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