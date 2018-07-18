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Кабинет Министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.  

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проведение масштабных проверок предприятий лесной промышленности на предмет контрабанды леса. 

Кабинет Министров решил провести пробную перепись населения Украины в 2019 году.

Конституционный суд Украины принял решение, которым восстановил социальные гарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Послы государств-членов Европейского Союза приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста. 

Отказ АО «Днепразот» от реализации жидкого хлора является злоупотреблением монопольным положением, что влечет наложение штрафа до 10% дохода субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год

Президент России Владимир Путин приказал ликвидировать закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области, где по версии британской разведки могли разрабатывать нервно-паралитический яд «Новичок».

Подозреваемого в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатора С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Активисты националистической организации С14 принесли мусор с Лысой горы под райуправление полиции Голосеевского района.

Польша экстрадировала в Украину находящегося в розыске подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и хищении средств главного бухгалтера «Укрспирта» Сергея Безродного.  

Экс-министр обороны, бывший посол в Беларуси Михаил Ежель получил статус беженца в этой стране.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил столичной прокуратуре открыть уголовное дело по факту столкновений у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры 17 июля. 

 
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