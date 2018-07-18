Отказ АО «Днепразот» от реализации жидкого хлора является злоупотреблением монопольным положением, что влечет наложение штрафа до 10% дохода субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

«Реагируя на общественный резонанс, вызванный распространенными в СМИ сообщениями об обращении АО «Днепразот» в АМКУ по заключению о возможности изменения (повышения) цены на жидкий хлор и соответствия таких действий положениям антимонопольного законодательства, информируем о следующем. Действительно, в Комитет поступило заявление общества от 02.07.2018 и дополнения к нему от 09.07.2018 по квалификации действий в порядке статьи 14 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», – говорится в сообщении.

В АМКУ подчеркнули, что Комитет в соответствии со своими полномочиями и задачами, определенными законодательством, не является ценовым регулятором, не устанавливает и не предоставляет выводы об экономической обоснованности цен на товары.

«Зато, Комитет имеет полномочия в рамках рассмотрения заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции определять, является ли злоупотреблением монопольным положением установление предприятием-монополистом таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке», – подчеркнули в ведомстве.

В АМКУ отметили, что цены на жидкий хлор являются свободными, которые самостоятельно устанавливаются субъектом хозяйствования и на которые отсутствует государственное регулирование. «Итак, если АО «Днепразот» уверено в обоснованности повышения цены на свою продукцию - ни один действующий нормативно-правовой акт не запрещает такие действия», – говорится в сообщении.

«При этом частичный или полный отказ предприятия, занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке, от реализации товара при отсутствии альтернативных источников реализации признается злоупотреблением монопольным положением (п. 5 ч. 2 ст. 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»). Это нарушение влечет наложение штрафа до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф», – подчеркнули в ведомстве.

Также в АМКУ сообщили, что рассмотрение заявления АО «Днепразот» о предоставлении выводов относительно квалификации действий состоится на заседании Комитета 19 июля.

Напомним, в середине июня «Днепразот», который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на некоторых предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с дальнейшим обеззараживанием питьевой воды.

17 июня в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство жидкого хлора.