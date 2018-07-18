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Президент России Владимир Путин приказал ликвидировать закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области, где по версии британской разведки могли разрабатывать нервно-паралитический яд «Новичок».

Указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает УНИАН.

Шиханы должны «упразднить» с 1 января 2019 года. На это из бюджета выделят 63,8 млн рублей. 

Напомним, британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) заявили, что там никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок».

Один из основных разработчиков газа «Новичок» химик Вил Мирзаянов в своей книге «Государственные секреты: Инсайдерская хроника российской программы химического оружия» указал, что «Новичок» был разработан в 1971-1973 годах в Шиханах старшим научным сотрудником Петром Кирпичев.

Филиал ГосНИИОХТ в Шиханах начал сносить свои корпуса. 
ForUm

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