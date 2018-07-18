Кабинет Министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний. Решение представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он отметил, что зарплаты менеджеров должны быть достойными, но «жадность и фантастические цифры бонусов» воспринимать и поддерживать нельзя.

«Надо понимать, что владельцем госкомпаний является украинский народ», - сказал Гройсман.

Он отметил, что служить государству – это вызов. И здесь важно защищать родину, работать на ее успех.

«В этом вопросе надо поставить точку. Я уважаю независимость корпоративного управления и наблюдательных советов, но предлагаю воспринимать реальность», - добавил премьер-министр.

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

В ответ в набсовете заявили, что не намерены пересматривать решение о выплате премий.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК.